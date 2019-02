Os três arguidos, duas mulheres - mãe e filha - e um homem, estão acusados pelo Ministério Público (MP) de coautoria pelos crimes de sequestro e ofensas à integridade física qualificadas de uma cidadã britânica que trabalhava num bar de Albufeira, respondendo o homem também pelo crime de condução sem habilitação legal.

O caso remonta a maio de 2015, quando, de acordo com a acusação, uma das mulheres enviou uma mensagem à cidadã britânica, de 23 anos, que trabalhava num bar de Albufeira, atraindo-a uma viatura onde se encontravam a sua mãe e um homem, com o pretexto de falar com a mesma.

De acordo com a acusação, os arguidos, depois de trancarem a vítima na viatura, conduziram-na para uma zona perto da estação de Alcantarilha, onde lhe cortaram o cabelo com uma máquina, as roupas com uma faca e tesoura, agredindo-a a soco e pontapé, infligindo-lhe vários cortes no rosto, cabeça e costas.

Segundo o MP, a vítima foi depois abandonada "à sua sorte, em local ermo, isolado e desconhecido, toda nua e gravemente ferida, a esvair-se em sangue", conseguindo, no entanto, dirigir-se para uma estrada onde pediu ajuda a populares que ali passavam e que deram o alerta através do 112.

Para o MP, as arguidas agiram de forma deliberada ao praticaram “atos idóneos e adequados a colocarem em perigo a vida e a integridade física da vítima”.