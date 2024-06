Lukas McClish, de 34 anos, saiu para o que era suposto ser uma caminhada de três horas nas montanhas de Santa Cruz a 11 de junho. Mas perdeu-se e não conseguiu regressar a casa, em parte porque a sinalização dos trilhos foi destruída por incêndios florestais, conta a BBC.

A família, que não sabia da saída para a caminhada, reportou o seu desaparecimento ao fim de cinco dias e as autoridades começaram as buscas. O homem apenas foi encontrado no dia 21 de junho. Segundo as autoridades, foram recebidos "vários relatos de testemunhas que ouviram alguém a gritar por ajuda, mas a localização dessa pessoa era difícil de estabelecer".

McClish foi encontrado sem ferimentos graves e já está com a sua família, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Santa Cruz.

Numa entrevista a um canal local da ABC News, McClish disse que saiu para fazer caminhadas com a sua roupa normal, um "par de sapatos de caminhada e um chapéu". Além disso, tinha consigo "uma lanterna e uma tesoura dobrável".

Quanto à sobrevivência, diz que só foi possível por ingerir grandes quantidades de água, recolhida de rios e riachos com o auxílio de uma das suas botas.

"Já fiz caminhadas suficientes para, provavelmente, todo o resto do ano", garantiu, ao afirmar que tão cedo não volta a sair pelo meio da natureza.