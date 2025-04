Um homem é procurado pelas autoridades de Nova Iorque por alegadamente ter violado um cadáver no interior de uma carruagem do metro da cidade, após já ter roubado pertences do corpo, conta o The Guardian.

De acordo com as autoridades, o incidente envolveu um indivíduo não identificado que manteve "contacto sexual com um homem adulto inconsciente e sem resposta".

O caso, descrito pela polícia como um dos mais perturbadores dos últimos tempos, foi captado pelas câmaras de videovigilância da estação de Whitehall Street, em Manhattan, e ocorreu na madrugada de quarta-feira.

As autoridades não divulgaram detalhes adicionais nem a identidade da vítima ou do suspeito, mas mostraram imagens de videovigilância onde o presumível agressor aparece com uma mochila preta, boné azul, casaco com capuz preto, camisola com capuz amarela, calças de ganga azuis e ténis vermelhos e brancos.

Quanto ao assalto, este ataque terá sido a segunda vez em menos de duas horas que o cadáver foi alvo de roubo: pelas 22h48 do dia anterior, uma mulher aproximou-se do corpo, retirou bens não especificados e afastou-se. A polícia divulgou igualmente imagens desta suspeita, que envergava uma camisola amarela com capuz, calças pretas e boné preto.

O episódio, que envolve um dos distúrbios sexuais mais raros – a necrofilia – segundo especialistas em psiquiatria, levantou novas preocupações quanto à segurança no metro nova-iorquino, tema já sensível em vários setores da população.