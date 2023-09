“Foi efetivamente uma tragédia, os factos não conseguem traduzir toda a tragédia que foi a vida da sua mãe em pleno século XXI. Ao senhor, e apenas ao senhor, isto é imputado. O senhor é o culpado e foi o senhor que matou a sua mãe”, afirmou a juiz do Tribunal de S. João Novo esta tarde durante a leitura da sentença.

Bruno Rodrigues estava acusado de no dia 16 de novembro de 2022 ter agredido a mãe, exigindo-lhe que ela lhe desse dinheiro para droga e álcool e de, perante a recusa dela, a ter agredido a pontapé, atirado dois móveis para cima da idosa, bloqueando-lhe a saída do quarto, ter ateado fogo ao cómodo, no sótão da habitação, e depois ter descido para a cozinha para comer.

O tribunal deu como provados os crimes de violência doméstica, homicídio qualificado e o crime de incêndio, condenando o arguido a três anos e 10 meses pelo primeiro, 20 anos pelo segundo e quatro anos e três meses pelo terceiro, que resultou num apena única de 23 anos.

No final da audiência o advogado de defesa não quis prestar declarações.