Usando maquilhagem, lentes de contacto para ampliar os olhos e uma peruca laranja brilhante, Xu Yunting transforma-se em Jesse, um músico alto e sensível, um dos personagens de "Light and Night".

O jogo da empresa chinesa Tencent permite criar um avatar e entrar em relacionamentos românticos virtuais com vários personagens.

Desde que foi lançado na China, em 2021, o jogo faz sucesso entre as jovens, fascinadas pelo realismo dos personagens, com vozes interpretadas por atores profissionais.

Feng Xinyu, 19 anos, é uma dessas fãs que prefere o mundo dos jogos digitais à vida real.

"Não tenho namorado porque homens 3D não me interessam", diz a jovem que trabalha no setor da internet. "Para mim, os personagens de anime são muito mais atraentes" — diz.

Os jogadores de "Light and Night", como Feng Xinyu, criaram laços afetivos fortes com os personagens. Por isso, a jovem quis levar a imersão para o próximo nível, contratando os serviços de Jesse de carne e osso, interpretado por Xu Yunting.

O 'cosplay', prática de se vestir e representar um personagem de ficção, é muito popular nos países asiáticos.

"É exatamente como o personagem do jogo", diz Feng Xinyu, que pagou cerca de 70 dólares pelo encontro, o terceiro. "Damo-nos muito bem" - afirma.

O "casal" se encontra numa estação de metro para um encontro que inclui um salão de chá, uma oficina de decoração de bolos, um passeio romântico de mãos dadas e jantar num restaurante de "hotpot" (uma espécie de fondue chinês).

Segundo especialistas que estudam o fenómeno dos encontros românticos "cosplay", o sucesso explica-se porque em teoria oferecem um relacionamento ideal, fictício, mas muito mais fácil do que na realidade.

A personagem "transmite emoções”, o mais importante para as clientes, diz Tian Qian, professor de psicologia da Universidade Fudan, porque sugerem "suporte emocional".

"Não há conflito numa relação como esta. Basta pagar e entregar os meus sentimentos" — diz a professora de 40 anos, que recebeu a AFP.

Os "encontros de cosplay" permitem que as mulheres "tenham a sua voz totalmente respeitada pelo sexo oposto", diz Zhou Zixing, outro académico.

Durante a oficina de decoração de bolos, Feng Xinyu observa com ternura o seu "namorado" a colocar açúcar de confeiteiro num bolo. Como um cavalheiro, Jesse gentilmente a ajuda a tirar o avental.

"As personagens de jogos eletrónicos são todas homens de qualidade", diz Xu Yunting, disfarçada de Jesse.

Graças a esses encontros, "as clientes estão a aumentar as exigências sobre os homens na vida real e ficarão menos tentadas contentarem-se com homens medíocres", diz a cosplayer.

A mãe de Xu Yunting, Fang Xiuqing, admite que no início ficou surpresa com o comportamento da filha, mas agora vê as coisas com mais calma.

"Não é um trabalho, mas um passatempo (...) Ela gosta e leva alegria para aos outros", afirma.

*por Rita QIAN, da AFP.