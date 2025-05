A rixa entre os dois homens ocorreu “entre as 12 e as 14h00, na Avenida Infante D. Henrique, e resultou na morte de um dos intervenientes, um português com 34 anos”, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

De acordo com a mesma fonte, “testemunhos no local permitiram fazer uma identificação do suspeito”, que veio a ser detido pela PSP junto à gare do Oriente.

O homicídio está a ser investigado pela Polícia Judiciária que, cerca das 18h00, se encontrava a recolher indícios no local.