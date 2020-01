Antiga colónia britânica, Hong Kong foi devolvida à China em 1997 sob o princípio “um país, dois sistemas”, ao abrigo do qual se prometeu serem defendidos no território direitos que não são concedidos no continente.

Na mesma conferência de imprensa, Lam também tentou tranquilizar a população em relação a uma doença respiratória, que pode ter infetado alguns residentes de Hong Kong que viajaram recentemente para a cidade chinesa de Wuhan, onde 59 pacientes estão a ser tratados a uma pneumonia viral cuja causa ainda não foi identificada.

A governante prometeu que o Governo irá alterar a portaria de Prevenção e Controlo de Doenças, dando poderes legais às autoridades de saúde para isolar pacientes suspeitos, algo que deverá acontecer esta semana, acrescentou, citada pela emissora pública RTHK.

Lam recusou-se ainda a tecer qualquer comentário sobre o novo chefe do gabinete de ligação da China em Hong Kong, Luo Huining, nomeado no fim de semana.