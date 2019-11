No domingo, um ataque deixou cinco pessoas feridas, incluindo um político local do movimento pró-democracia.

No dia anterior, manifestantes destruíram as instalações e pegaram fogo à entrada da delegação em Hong Kong da agência noticiosa oficial Xinhua. À noite, voltaram a eclodir confrontos entre a polícia e os manifestantes.

Em editorial, o jornal oficial em língua inglesa China Daily defendeu que a "intensificação da violência em Hong Kong exige uma linha mais dura para restaurar a ordem".

Os manifestantes "buscam a benevolência oferecida pela imprensa local e ocidental, enquanto procuram silenciar aqueles que tentam colocar os protestos sob os holofotes da verdade", acusa o jornal.

O jornal defendeu ainda que as manifestações estão "fadadas ao fracasso, simplesmente porque a sua violência vai deparar-se com o peso da lei".

No domingo, o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista Chinês, apelou à "polícia de Hong Kong para levar à justiça o mais rápido possível" os autores do ataque contra a delegação da Xinhua.

A imprensa chinesa não relatou, no entanto, o sangrento ataque com faca em Tai Koo Shing, um bairro de classe média, que deixou pelo menos cinco feridos.