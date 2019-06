Nas imagens e relatos dos meios de comunicação locais era visível como o protesto pacífico, junto ao quartel-general da polícia e aos edifícios governamentais, começou com centenas de manifestantes mas foi ganhando mais participantes a partir das 11:00 locais (04:00 em Lisboa).

Os jovens vestem ‘t-shirts’ e máscaras negras e espalharam-se por Harcourt Road, uma via entre Admiralty e Central, montaram barreiras nas estradas e bloquearam a circulação de viaturas.

Depois de três protestos que levaram milhões de pessoas a protestarem nas ruas contra as alterações a uma lei que permitiria a extradição de suspeitos de crimes, a chefe do Governo, Carrie Lam, foi obrigada a suspender o debate sobre as emendas planeadas e a pedir desculpas em duas ocasiões, mas não retirou a proposta.

Os jovens pedem também a libertação daqueles que foram detidos no protesto de 12 de junho, marcado por violentos confrontos entre manifestantes e a polícia, que usou gás lacrimogéneo, gás pimenta e balas de borracha para dispersar os manifestantes.

Por outro lado, exigem que esse protesto deixe de ser classificado como um motim, cujo crime associado prevê uma pena até dez anos de prisão.