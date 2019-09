A manifestação convocada pela Frente Civil dos Direitos Humanos em defesa dos direitos humanos, realizada no parque Tamar, foi aprovada pela polícia, mas, segundo a Associated Press (AP), rodeada de segurança rigorosa, com barreiras a impedir o acesso aos edifícios do Governo e ao prédio do Conselho Legislativo, que havia sido invadido por manifestantes em julho, durante um protesto.

Os manifestantes colocaram uma grande faixa com a inscrição "Estamos de volta", próximo de uma passagem para as instalações do Governo.

Em 2014, quando os manifestantes ocuparam várias ruas da cidade durante 79 dias, nas paredes que ladeavam uma escada de acesso a uma ponte foram colocados vários cartazes, mas os contestatários não lograram qualquer concessão do Governo.

Hoje, pouco antes do início do protesto, um pequeno grupo de manifestantes vestidos de preto, usando óculos e máscaras, tentou escalar as barricadas no exterior dos escritórios governamentais, o que levou a polícia a disparar gás pimenta.

Os manifestantes recuaram mas voltaram a confrontar a polícia e a bater nas baias de metal, num confronto que se repetiu por várias vezes, com mais disparos de gás por parte da autoridade, acabando por atingir jornalistas no local.