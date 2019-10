As autoridades haviam proibido a manifestação organizada em Tsim Sha Tsui, uma área densamente povoada, conhecida pelas suas lojas de luxo e hotéis.

Para justificar a proibição, as autoridades invocaram razões de segurança, após os violentos confrontos entre a polícia e a franja mais radical de manifestantes.

Desde que as autoridades proibiram o uso de máscaras durante manifestações, no início de outubro, Hong Kong sofreu uma onda de violência, com vários atos de vandalismo contra empresas acusadas de apoiar o governo pró-Pequim.

Mas os violentos ataques a dois ativistas pró-democracia nesta semana exacerbaram o movimento.

Na origem da manifestação de hoje, que começou de forma pacífica no bairro central de Tsim Sha Tsui, está a recente lei anti-máscaras, mas serviu também para apelar à reforma do Corpo de Polícia desta ex-colónia britânica, sobre a qual pendem numerosas acusações de brutalidade policial.

Contudo, pelas 16.30 (hora local), segundo a agência de notícias espanhola EFE, o caos regressou às ruas desta cidade financeira, quando os radicais começaram a bloquear ruas, a lançar cocktails molotov e a vandalizar caixas de multibanco e estações do Metropolitano.