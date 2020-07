A partir desta quarta-feira, os 7,5 milhões de habitantes da cidade serão obrigados a usar máscara em público, enquanto que os restaurantes só podem oferecer refeições em regime "takeaway".

Os ajuntamentos com mais de 10 pessoas, com exceção para encontros de família, deixaram de ser autorizados, passando o máximo a ser meramente duas pessoas. As infrações podem significar multas de até 645 dólares.

A ex-colónia britânica foi uma das primeiras zonas afetadas pela epidemia e, a princípio, registou resultados notáveis na sua estratégia de luta contra o novo coronavírus.

A curva de contágio local foi praticamente achatada em junho, mas as infeções voltaram a aumentar há algumas semanas, o que levou as autoridades a ordenar novas medidas de distanciamento físico.