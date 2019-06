A líder do Executivo de Hong Kong emitiu um pedido de desculpas "às pessoas de Hong Kong por isto [a forma como o governo lidou com a polémica lei da extradição e com os protestos] e compromete-se a adotar a mais humilde atitude para aceitar críticas e fazer melhoramentos ao nível do serviço público", cita a Reuters. Um porta-voz do governo reconheceu que a forma como o Executivo tratou o tema gerou "grande controvérsia e disputas na sociedade, gerando desapontamento e tristeza".

Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas este domingo, 16 de junho, em Hong Kong para exigir a retirada do polémico projeto de extradições para a China, forçando o governo pró-Pequim a apresentar "desculpas" por ter provocado "conflitos".

Os organizadores pretendem manter a pressão sobre Carrie Lam, chefe do Executivo pró-Pequim de Hong Kong, que no sábado suspendeu o projeto de lei autorizando as extradições para a China.

"Retire a lei do mal!", gritavam os manifestantes vestidos de preto. A marcha de protesto partiu de um parque na ilha de Hong Kong e seguia para o Conselho Legislativo (LegCo, Parlamento), no coração da cidade. Trata-se do mesmo percurso realizado há uma semana e que reuniu um milhão de pessoas, de acordo com os organizadores.

Segundo os críticos, o projeto colocaria a população da ex-colónia britânica à mercê do sistema judicial da China continental, opaco e controlado pelo Partido Comunista. A comunidade empresarial teme ainda a possibilidade de a reforma prejudicar a imagem internacional e a atratividade do centro financeiro.

Acusada de autoritarismo, Lam apresentou neste domingo as suas "desculpas" e reconheceu que as "lacunas no trabalho do governo provocaram muitos conflitos e rixas na sociedade".

Ela justificou a repressão das manifestações pelos atos de violência da parte de alguns manifestantes.

"A reação de Carrie Lam não foi sincera, é por isso que estou a manifestar-me hoje", explicou Terence Shek, de 39 anos, que veio com os seus filhos.

Na quarta-feira, Hong Kong registou os piores episódios de violência desde a devolução do território à China em 1997, quando milhares de pessoas foram dispersadas pela polícia de choque com gás lacrimogéneo e balas de borracha.

"Polícia de Hong Kong, o seu dever é proteger-nos, não atirar contra nós", dizia o cartaz de um manifestante.

Flores para lamentar uma morte

Lam não desistiu permanentemente do texto, mas os manifestantes exigem o abandono do mesmo, a renúncia da chefe de governo, além do pedido de desculpas pela violência policial.

"Esta suspensão significa que o projeto [da lei de extradição] pode ser reativado a qualquer momento", disse o militante Lee Cheuk-yan.

Quase 80 pessoas, incluindo 22 polícias, ficaram feridos na quarta-feira. No sábado, um homem morreu ao cair do telhado de um centro comercial, onde ficou por várias horas com um cartaz onde se lia: "Retire completamente a lei de extradição chinesa. Não somos baderneiros. Libertem os estudantes e os feridos".