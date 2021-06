A autarquia revelou em comunicado esta segunda-feira, dia 28 de junho, que pretende dar resposta ao aumento previsível do ritmo de vacinação para até 65 mil doses por semana no concelho de Lisboa. Assim:

Pavilhão da Ajuda

A partir desta segunda-feira, 28 de junho, o horário estende-se até às 21 horas ;

; Este este centro funciona em regime normal de atendimento por marcação das 9 às 19 horas e em regime de atendimento livre ("Casa Aberta") das 19 às 21 horas ;

e em regime de ; Contudo, este atendimento Casa Aberta só está disponível às pessoas que tenham mais de 50 anos, que ainda não tenham sido vacinadas, morem em Lisboa, e não tenham tido sintomas nos últimos 6 meses.

Pavilhão 3 Estádio Universitário

Regime de atendimento livre sem marcação, ou seja, "Casa Aberta". A funcionar das 9h30 às 17h30;

Está está aberto para a primeira toma da vacina para moradores na Área Metropolitana de Lisboa, maiores de 50 anos e sem sintomas covid nos últimos 6 meses.

Pavilhão do Altice Arena (a partir de 1 de julho)

O horário será alargado das 19h30 até às 21h . Funcionará em regime de atendimento por agendamento até às 19 horas e em regime "Casa Aberta" , das 19 às 21 horas ;

. Funcionará em regime de e em regime , ; O atendimento Casa Aberta só estará disponível às pessoas que tenham mais de 50 anos, que ainda não tenham sido vacinadas, morem em Lisboa, e não tenham tido sintomas nos últimos 6 meses.

A partir de 1 de julho, quinta-feira, os seguintes Centros de Vacinação passam a funcionar mais 1h30 por dia, incluindo sábados e domingos. Ou seja:

Novo horário: 9h00 às 21h00

Centro Vacinação Sapadores (Pavilhão Manuel Castelo Branco, na Graça)

Serviços Sociais da CML (Av. Afonso Costa)

Na última semana foram ministradas nos centros de vacinação em Lisboa um total de 46.174 vacinas contra a covid-19, mais do dobro do ritmo de 20 mil que estava a ter lugar até há duas semanas, informa a autarquia em comunicado,

O alargamento da disponibilidade dos centros de vacinação, e abertura de horários em regime sem marcação para maiores de 50 anos, pretende assim dar resposta ao aumento previsível do ritmo de vacinação.

Este esclarecimento surge depois de Fernando Medina ter anunciado que abriria esta segunda-feira, 28 de junho, um centro de vacinação de "atendimento livre" em Alcântara, com horário alargado, das 7h00 às 21h00. "Vamos ter, já a partir de segunda-feira, um centro em Alcântara que vai funcionar no formato de atendimento livre para todas as pessoas que estejam nas faixas etárias abrangidas no plano de vacinação, para que se possam ir vacinar sem pré-marcação", disse o autarca socialista no seu espaço de comentário na TVI24.

Já foram administradas em Portugal 7.903.317 vacinas, sendo que 2.854.857 pessoas têm já a vacinação completa (duas doses ou uma dose apenas no caso da vacina da Janssen).