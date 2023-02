O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) consignou hoje as obras de ampliação do Serviço de Urgência do polo principal, no valor de 9,5 milhões de euros (com IVA), que deverão estar concluídas em maio de 2024.

"A intervenção vai decorrer em sete fases sucessivas, iniciando-se pela ampliação e seguindo-se no interior do edifício, onde cada fase subsequente supõe a conclusão da fase anterior", refere um comunicado da unidade hospitalar, enviado à agência Lusa. Segundo o CHUC, o planeamento das diversas fases da obra foi concebido de forma a reduzir os impactos nos doentes e profissionais. "Além da atenção dada à preparação do faseamento da obra e das várias medidas estudadas para aliviar os constrangimentos que decorrem de uma intervenção com estas características, o envolvimento de todos os intervenientes será determinante para continuar a garantir os níveis de qualidade dos cuidados de saúde no CHUC e para minimizar os impactos na organização hospitalar", refere o comunicado. Durante a empreitada de requalificação, cuja conclusão está prevista para 20 de maio do próximo ano, o Serviço de Urgência vai manter-se em atividade contínua. Trata-se de um investimento de 7.735.936,09 euros, a que acresce o IVA, comparticipados pelo Portugal 2020, tendo os trabalhos, adjudicados à empresa espanhola Constructora San José, de Pontevedra, um prazo de realização de 455 dias. O contrato foi celebrado entre o CHUC e a adjudicatária da Galiza no dia 23 de novembro. O concurso público internacional tinha sido lançado pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra em 03 de maio de 2021, de acordo com a publicação no Diário da República.