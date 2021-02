Em termos globais, os dois hospitais da margem sul do Tejo, no distrito de Setúbal, registam hoje um total de 391 doentes ‘covid’ internados, menos 17 do que na quinta-feira, mas há mais dois doentes em cuidados intensivos.

O HGO regista um total de 228 doentes ‘covid’ internados, o mesmo número que se verificava no dia anterior, mas 29 estão em cuidados intensivos, mais dois do que na quinta-feira.

Mais positiva é a tendência de descida no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, que apresenta hoje um total de 163 internados infetados com o novo coronavírus, menos 17 do que na quinta-feira, embora mantenha os mesmos 16 doentes em cuidados intensivos.

O Hospital de São Bernardo disponibilizou, entretanto, mais 27 camas na Área Dedicada a Doentes Respiratórios (ADR) no Serviço de Observações, que se destina apenas a doentes infetados com o vírus SARS-Cov-2.

A nova estrutura modular, contígua à ADR do Serviço de Urgência Geral, permite melhorar a resposta do Hospital de São Bernardo a doentes respiratórios, que até agora dispunham apenas de 12 camas na urgência.