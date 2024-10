As autoridades da cidade alemã de Colónia evacuaram três hospitais e milhares de casas, após a descoberta de uma bomba, não detonada, da Segunda Guerra Mundial durante as obras de construção de um novo campus médico.

De acordo com o The Guardian, à volta da bomba norte-americana foi estabelecida uma zona de evacuação de 500 metros, que se irá manter até a bomba ser desativada, o que estava planeado acontecer no dia de hoje.

A operação de evacuação, que envolveu cerca de 1.300 agentes municipais, policiais, bombeiros, equipas de emergência, meios de comunicação locais e 800 voluntários, que bateram de porta em porta para garantir que os moradores saíam das suas casas, foi descrita pelas autoridades como "a maior e mais abrangente operação deste tipo desde 1945".

Dois dos hospitais foram evacuados ainda na quinta-feira, enquanto um terceiro foi evacuado apenas esta manhã, tal como os 10.000 moradores ao seu redor, que foram instruídos a deixarem os seus apartamentos.

Os pacientes foram distribuídos para outros hospitais da cidade em mais de 300 ambulâncias, ou transferidos para um abrigo construído, temporariamente, enquanto os moradores foram abrigados em prédios escolares do lado de fora da área de evacuação, que estavam fechados.

Os planos de evacuação já estariam a ser estudados desde que os trabalhos de escavação no local começaram, há cerca de seis meses, devido à suspeita de que bombas não detonadas seriam descobertas ali.

Por este motivo, ao longo de várias semanas, as autoridades desenvolveram, num dos prédios, uma unidade de cuidados intensivos para receber entre 50 a 70 pacientes, que não aguentariam uma transferência de hospital.

Inclusive, os especialistas alertam para a grande probabilidade de estarem enterradas no local cerca de oito bombas não detonadas, o que, no entanto, só poderá ser confirmado ao longo das escavações.

Na região, o trânsito e os transportes públicos também foram desviados.