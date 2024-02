“A histórica intervenção cirúrgica” durou nove horas e foi liderada pelo diretor da Cirurgia Geral e da Unidade Hepato‐Bilio‐Pancreática, Hugo Pinto Marques, utilizando um sistema de quarta geração, o da Vinci XI, que é parte do primeiro Centro de Cirurgia Robótica em Portugal.

“O doente, um cidadão português de 51 anos de idade, diagnosticado com cirrose hepática, já teve alta, encontrando-se a convalescer em casa e em franca recuperação”, adianta a Unidade Local de Saúde (ULS) São José, antigo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC).

Em 2023 foram realizados na ULS São José 118 transplantes hepáticos, sendo que, desde o final de 1992, ano em que ocorreu também no Hospital Curry Cabral a primeira intervenção daquele tipo em Portugal, o número de transplantes totaliza 2.700.

A cirurgia robótica no Serviço Nacional de Saúde foi iniciada no final de 2019, no então CHULC, e, no ano passado, foi adquirido um segundo sistema, permitindo à ULS ser pioneira na constituição de um Centro de Cirurgia Robótica em Portugal, instalado no Curry Cabral, um dos sete hospitais que constituem a ULS São José.

Em 2023, foram realizadas cerca de 500 intervenções robóticas no Hospital Curry Cabral, uma das sete unidades hospitalares da ULS São José.