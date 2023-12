Os resultados do relatório final da Avaliação da Qualidade Apercebida e da Satisfação dos Utentes do Hospital de Braga, referente ao ano de 2023, revelam que o índice médio de satisfação dos utentes voltou a aumentar para 8,5 pontos – numa escala de 0 a 10.

“Os resultados apresentados espelham a qualidade e o profissionalismo de todos os profissionais do Hospital de Braga, que elevam o bom nome desta instituição a um patamar de excelência. O profissionalismo exímio faz do nosso Hospital uma referência nacional na prestação cuidados de saúde. Permanecemos empenhados em oferecer aos nossos utentes os melhores cuidados de saúde”, afirma João Porfírio de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga, em comunicado.

O estudo feito todos os anos por aquele hospital contou com uma amostra de 818 utentes que, através de entrevistas telefónicas, entre meados de julho e agosto deste ano, avaliaram o atendimento prestado pelos profissionais, as instalações e a qualidade dos cuidados de saúde prestados nas cinco principais linhas de atividade do hospital: Cirurgia de Ambulatório, Consultas Externas, Hospital de Dia, Internamento e Urgências.

Em 2022, o índice de satisfação dos utentes daquele hospital central de Braga foi de 8,3 pontos.