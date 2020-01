Em comunicado enviado à Lusa, o Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, refere que as duas unidades encontram-se integradas no Serviço de Medicina, contando no total com uma lotação de 12 camas.

Em relação à abertura da UAVC, "uma necessidade já identificada há alguns anos aquando da abertura da via verde do AVC", salienta o texto, "a mesma vai permitir um tratamento mais estruturado e com condições de maior segurança clínica, nomeadamente para pacientes mais complexos e de maior gravidade".

Com um investimento total de cerca de 500 mil euros, estas duas novas unidades vão diferenciar os cuidados de saúde prestados, oferecendo-se uma assistência mais rigorosa, personalizada e multidisciplinar.

Os números associados a esta doença "são elevados", segundo lembra o Hospital de Guimarães, sendo que "é uma das principais causas de morte nesta região do país e, apesar da diminuição da mortalidade em casos registados nos últimos anos, torna-se imperioso capacitar o Hospital com uma resposta mais célere relativamente a esta doença".