Segundo deliberação datada de 1 de agosto, e hoje divulgada publicamente, a ERS refere que o acesso às técnicas de PMA deve ser assegurado ou por recurso à capacidade instalada do hospital, ou por recurso à Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde, através da subcontratação de entidades externas especializadas do setor público ou do setor privado.

Na deliberação, a ERS insta ainda o Hospital de Guimarães a informar todos os utentes do concreto tempo de espera para efetivação do tratamento pretendido, bem como de todas as alternativas de acesso existentes.

Esta deliberação resultou de um inquérito aberto pela ERS no início de 2019, depois de uma utente se ter queixado que o Hospital de Guimarães lhe vedou o acesso às técnicas de PMA.

No âmbito do inquérito, o hospital admitiu que desde janeiro de 2018, e tendo em conta a lista de espera para aqueles tratamentos, o seu centro de PMA não estava a fazer tratamentos em mulheres com laqueação de trompas.