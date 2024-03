A Unidade, localizada no Hospital de Peniche, um dos três hospitais do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), abre hoje com uma lotação de 15 camas.

Segundo o conselho de administração da ULS Oeste, essa unidade permite “melhorar a acessibilidade e proximidade aos cuidados de saúde mental, descentralizar os serviços e melhorar a integração com os cuidados de saúde primários, famílias e comunidade, evitando as transferências de utentes para internamento em Lisboa, a deslocação das famílias e a sobrelotação nos hospitais centrais”.

A criação da valência de internamento no Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS do Oeste implicou a remodelação de uma ala de enfermaria da Unidade Hospitalar de Peniche, no distrito de Leiria, concluída em abril, mas que para funcionar necessitava de autorização dos ministérios da Saúde e das Finanças para contratar cerca de 30 profissionais necessários, entre enfermeiros, psicólogos e outros técnicos e assistentes operacionais.

Com a abertura deste serviço, a ULS “ganha uma nova valência (Internamento em Psiquiatria e Saúde Mental) e a Unidade Hospitalar de Peniche ganha uma centralidade no conjunto desta entidade, disponibilizando internamento psiquiátrico, o qual, no presente, não é disponibilizado em nenhum dos outro polos hospitalares” do CHO, afirmou a administração em comunicado.

Em simultâneo, este investimento de remodelação “permitiu recuperar um espaço inoperacional e com alguns níveis de degradação, criar condições dignas de utilização dos espaços existentes e contribuiu para a requalificação do edifício desta Unidade Hospitalar”, pode ainda ler-se no comunicado.

A empreitada e o equipamento respetivo traduziram-se num investimento de 733.843,291 euros, suportado financeiramente pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), inserido no Plano Nacional de Saúde Mental (PNSM).

A equipa será composta por médicos psiquiatras, enfermeiros, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico superior de psicomotricidade, assistentes operacionais e assistente técnico.

A Unidade Local de Saúde do Oeste agrega, desde 01 de janeiro de 2024, numa única entidade, o Centro Hospitalar do Oeste, o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Oeste Norte e o Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Sul, integrando os concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral, Peniche, Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras, Sobral Monte Agraço.

A população residente da área geográfica de influência direta da ULS do Oeste é de 235.231 residentes, distribuídos por aproximadamente 1.348 km².