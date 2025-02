Segundo a fonte, a “atividade do hospital está condicionada”, sendo que “o bloco operatório e consulta externa estão sem atividade”.

A Secretaria Regional da Saúde dos Açores anunciou em 24 de setembro que a administração do HDES estava a promover a abertura faseada do bloco operatório, fechado desde o incêndio de 04 maio, que obrigou à deslocalização de serviços de utentes para outras unidades nos Açores e no exterior.