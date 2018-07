O Hospital de Santarém anunciou hoje que foi autorizado a contratar 60 trabalhadores, incluindo 27 enfermeiros e oito médicos, para fazer face à redução do horário semanal para as 35 horas e a ausências temporárias.

Em comunicado, o Hospital Distrital de Santarém (HDS) afirma que recebeu autorização dos ministérios da Saúde e das Finanças para reforçar os seus recursos humanos em vários grupos profissionais, encerrando “a primeira fase dos ajustamentos necessários para a harmonização resultante da redução do horário semanal de 40 para 35 horas”.

Assim, o HDS está autorizado a contratar 27 enfermeiros (18 com contratos sem termo e nove com contratos de substituição de trabalhadores ausentes temporariamente); 17 assistentes operacionais, fundamentalmente para os serviços de Urgências e Internamento; sete técnicos para a área dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (três para o setor de análises clínicas e saúde pública, três para imagiologia e um para eletrocardiografia).

O HDS vai ainda contratar oito médicos internos de diversas especialidades (sendo seis de medicina interna) e um assistente técnico.

A administração afirma esperar que, “de acordo com informação do senhor ministro da Saúde, ocorra oportunamente uma ação da mesma natureza, que permita respostas a todas as necessidades evidenciadas” pelo HDS.