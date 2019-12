Segundo Pedro Norton, diretor do Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ), no universo de 5.519 funcionários que foram avaliados na sua aptidão para o exercício das suas funções, 334 estavam "condicionados", e o nível de absentismo por doença natural abrangia 25% (1.389) do total dos trabalhadores.

"Na nossa instituição [CHUSJ], este número tem vindo a crescer sucessivamente, especialmente fruto do envelhecimento da população. A proporção que tem esta aptidão condicionada foi de cerca de 6%", revelou aquele responsável na sessão de assinatura do protocolo com a Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Entre os motivos que explicam a "aptidão condicionada", destaca-se a patologia musculoesquelética e a patologia do foro psicológico, a segunda maior causa de condicionamentos de trabalhadores, diagnosticada em 67% daqueles profissionais, sendo que a maioria destes (79%) tinha depressão.

Na sua intervenção, Pedro Norton admitiu até que a realidade pode ser "pior" do que a retratada neste levantamento se for tida em linha de consideração a evidência de que "muitos fatores de riscos psicossociais influenciam diretamente a patologia musculoesquelética".