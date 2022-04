Localizado nas imediações do Estádio do Dragão, em Campanhã, na cidade do Porto, o edifício, que está praticamente concluído, ainda não tem destino definido.

O 'gigante', que se destinava a ser um hospital privado, poderá ainda tornar-se num hotel. Isto porque a versão final do projeto de arquitetura ainda não foi entregue no gabinete de Urbanismo da Câmara do Porto.

Na Câmara perdura o alvará da obra para um equipamento hospitalar, mas segundo o proprietário a intenção é a de ali instalar "um hotel, um aparthotel e uma clínica", avança esta segunda-feira o Jornal de Notícias.

Esta intenção já tinha sido apresentada por Domingos Névoa - que comprou o prédio inacabado à construtora ABB (Alexandre Barbosa Borges) há um ano.

À data, a autarquia da Invicta assinalou que seria "impossível" instalar neste local um hotel, uma vez que a zona se destina "a imóveis da área dos serviços".

A mesma fonte confirmou à publicação que atualmente "perdura o alvará da obra para um equipamento hospitalar". O que não invalida que, "a qualquer momento, dê entrada um novo pedido de licenciamento ou um pedido de informação prévia" — o que ainda não aconteceu.