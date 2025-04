As análises ao doente que domingo deu entrada no Hospital de S. João, no Porto, com suspeita de ter contraído o vírus Ébola deram resultado negativo, anunciou hoje esta unidade hospitalar, Porto, 13 de outubro de 2014. O doente tinha-se descolado até ao Hospital de S. João pelos seus próprios meios, enviado por uma unidade de saúde privada. O paciente, que tinha chegado recentemente de um país africano com casos de Ébola, ficou internado por precaução, uma vez que apresentava “critérios de caso suspeito de Doença por Vírus Ébola (DVE)", de acordo com o comunicado inicial do Hospital de S. João. JOSÉ COELHO/LUSA

