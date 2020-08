"Com pouco mais de um ano e com uma lotação de cinco camas e 248 doentes tratados, a equipa efetuou já cerca de 58.445 quilómetros e 3.243 visitas a doentes, das quais 1.667 foram conjuntas, com médico e enfermeiro, e 1.576 realizadas só por enfermeiro", lê-se hoje num comunicado do CHTS.

A equipa é constituída por seis enfermeiros e três médicos, contando com a colaboração de outros serviços, a partir do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Lindora Pires, médica e coordenadora daquela unidade, considera haver vantagens neste tipo de atendimento, sobretudo para população mais idosa, ao proporcionar aos "doentes e à família o tratamento adequado à sua patologia de base, acompanhados das pessoas de quem mais gostam e no conforto das suas casas".

Em março de 2020, assinala o CHTS, surgiu a necessidade de reorganização do serviço face à pandemia provocada pela covid-19, com o aumento da lotação para sete doentes.

O horário dos médicos e enfermeiros foram também alterados, "de forma a existir o menor contacto possível entre os membros da equipa, diminuindo o risco de infeção dos profissionais e, por conseguinte, permitir manter a unidade em funcionamento".

Carlos Alberto Silva, presidente do conselho de administração, diz esperar ser possível "ver concretizado, em breve, o anseio de expandir este serviço ao Hospital São Gonçalo, em Amarante", que também integra o CHTS.

Aquela solução para Amarante, reconhece, "tem encontrado dificuldades na constituição de equipa, por falta de recursos", mas o responsável espera que a situação se possa "resolver nos próximos tempos".

O presidente do conselho de administração salienta, ainda, a "grande ajuda dada pela Irmandade dos Clérigos, com a oferta de duas carrinhas para o efeito".

De acordo com o CHTS, o índice de satisfação dos doentes e familiares corresponde a 100% dos utilizadores do serviço, 84% dos quais indicam estar "muito satisfeitos".