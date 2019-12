O trabalho, a que hoje a Lusa teve acesso, e publicado no International Journal of Methods in Psychiatric Research, analisou as hospitalizações registadas em todos os hospitais públicos de Portugal continental, entre 2000 e 2015.

No total, a equipa de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde registou 3.233 hospitalizações, que oscilaram entre os 20 internamentos registados em 2.000 e os 588 internamentos identificados em 2015.

“Se considerarmos todas as hospitalizações por surto psicótico ou esquizofrenia, concluímos que, em 2015, mais de 10% desses casos correspondiam a pacientes com um diagnóstico secundário de consumo de canábis, enquanto que, em 2000, não chegavam a 1%”, explicou à Lusa Manuel Gonçalves-Pinho, médico, investigador do CINTESIS e autor deste trabalho.

Os resultados revelam que em 90% dos casos os pacientes eram do sexo masculino, tendo, em média, 30 anos de idade.

Segundo o investigador, nos doentes em geral, sem indicação de consumo de canábis, a média de internamento por surto psicótico e esquizofrenia situa-se nos 42 anos, mas “é necessário avaliar se o uso desta substância psicoativa não estará a iniciar precocemente este tipo de perturbações mentais”.

O estudo revela que 3,3% dos casos registados dizem respeito a pacientes com 18 anos ou menos.