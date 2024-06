O alerta de incêndio no prédio de três andares que se encontra em obras foi dado às 09:32 e mobilizou seis viaturas, com cerca de 20 operacionais, tendo sido dado como circunscrito às 09:51, adiantou à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Segundo fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), o incêndio teve origem no terceiro piso do prédio em remodelação e alastrou-se aos outros andares. A PSP e a Polícia Municipal ainda se encontravam no local pelas 10:30, mas não há, até ao momento, indicação de constrangimentos de circulação na zona.