Os decretos foram suspensos pelo Supremo Tribunal Federal, que proibiu o Governo de adotar medidas contra o distanciamento social.

Já antes, o presidente do Brasil tinha emitido decretos limitando “o acesso a informações públicas” desrespeitando o “direito à informação”, acusa ainda a organização.

Apesar do risco “potencialmente fatal para a saúde dos brasileiros", desde o início da crise, Bolsonaro "tem minimizado a gravidade da covid-19, chamando-a de 'gripezinha' ou 'um resfriado', e de uma 'fantasia' criada pela imprensa”, refere-se no comunicado.

O Presidente “rotulou as medidas preventivas como “histéricas” e repetidamente requereu aos governadores estaduais que suspendessem as restrições de distanciamento social aplicadas para impedir a propagação da doença”, pode ler-se no documento.

A recusa em fechar escolas e o incentivo à participação popular numa manifestação pró-Governo (em 15 de março) são alguns dos exemplos apontados pela HRW para sustentar que o Presidente tem “repetidamente desconsiderado as recomendações de distanciamento social” e incentivado a população a fazer o mesmo.

A ONG acusa ainda Bolsonaro de veicular “informações falsas” sobre a alegada escassez de alimento e produtos essenciais (desmentida pela ministra da agricultura do país) e de acusar as autoridades de São Paulo de “exagerar no número de mortes registadas”, sem fornecer dados exatos sobre os impactos da pandemia.

O Brasil regista 1.056 mortos e 19.638 infetados pelo novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde do país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou a morte a mais de 100 mil pessoas e infetou mais de 1,6 milhões em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, mais de 335 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.