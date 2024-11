Os rebeldes Huthis do Iémen atacaram dois navios norte-americanos com drones e mísseis, enquanto estes transitavam pelo estreito de Bab el Mandeb, embora os ataques tenham sido neutralizados, informou o Pentágono esta terça-feira.

As embarcações foram atacadas na segunda-feira "por, pelo menos, oito sistemas aéreos não tripulados de ataque unidirecional, cinco mísseis balísticos antinavio e três mísseis de cruzeiro antinavio, os quais foram intercetados e neutralizados com sucesso", disse a porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, Pat Ryder.

"Os navios não sofreram danos e nenhum membro da tripulação ficou ferido", acrescentou.

Os Huthis têm atacado navios que passam pela importante rota comercial do Mar Vermelho e do Golfo de Aden desde novembro de 2023. Segundo os próprios rebeldes, as ações são realizadas em solidariedade com os palestinianos que enfrentam as operações militares de Israel em Gaza.

Os EUA e outros países enviaram navios militares para ajudar a proteger a navegação nestas ocasiões dos Huthis, mas é raro que se reconheçam ataques direcionados a navios de guerra norte-americanos.

As forças de Washington também realizaram ataques aéreos especiais contra os Huthis, na tentativa de enfraquecer a sua capacidade de afetar o transporte marítimo, e procuraram confiscar carregamentos de armas antes que chegassem às mãos dos rebeldes.