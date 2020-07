"O IC-5 foi cortado ao trânsito entre os nós de Castelo Branco e Meirinhos para que as equipas de socorro prestassem auxílio a um homem de 60 anos que ficou ferido com gravidade, tendo sido helitransportado para o hospital de Bragança. A concessionária do itinerário fez também a substituição do 'rail' danificado e limpeza da via", concretizou o presidente da Câmara de Mogadouro, no distrito de Bragança, Francisco Guimarães.

De acordo com o comandante dos bombeiros de Mogadouro, José Carrasco, a viatura entrou em despiste tendo galgado a barreira de proteção, acabando por se imobilizar ao fundo de uma "ravina" com cerca de cinco metros de desnível, junto à vedação do IC5.

O alerta foi dado as 18:58.

No local estivarem seis bombeiros apoiados por três veículos de socorro.

Para o local, foi ainda destacada, a equipa médica afeta helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionado em Macedo de Cavaleiros.

A GNR tomou conta do acidente.

(Artigo atualizado às 21:38 com a reabertura da via)