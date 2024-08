“Mandei arrear as bandeiras vermelhas, depois de receber indicações da Agência Portuguesa do Ambiente em como o resultado da análise da água é favorável”, disse à agência Lusa o comandante da capitania do Porto de Faro.

Mário Figueiredo precisou que “os resultados são negativos para a presença de micro-organismos que impeçam a prática balnear”.

As bandeiras vermelhas tinham sido içadas na manhã de quarta-feira nas praias de Quarteira e de Vilamoura, no concelho de Loulé, devido a uma possível contaminação com águas residuais na Marina de Vilamoura, tinha revelado o comandante da Capitania do Porto de Faro.

Mário Figueiredo acrescentou na altura que a decisão foi tomada depois de ter recebido uma comunicação da Agência Portuguesa do Ambiente a dar conta de que a Estação Elevatória de Quarteira realizou uma descarga de águas residuais na marina.

“Estamos perante uma potencial contaminação da água [para banhos], daí termos içado as bandeiras vermelhas”, disse então.

Entretanto, também na quarta-feira, a Câmara de Loulé mostrou-se preocupada com “danos reputacionais” para o concelho causados pela avaria na estação elevatória, tendo solicitado explicações urgentes à Águas do Algarve.

No mesmo dia, também no Algarve, as autoridades ambientais também levantaram a interdição e o desaconselhamento de banhos impostos no dia anterior nas praias de Fuseta-Ria, no concelho de Olhão, e de Armação de Pera, no município de Silves, por possível contaminação microbiológica da água.