“Foi identificado pela PSP o possível suspeito do crime de ofensas à integridade física contra o funcionário do estabelecimento escolar, bem como o outro adulto envolvido, encontrado junto da viatura em que se fazia transportar, próximo do local da ocorrência”, adiantou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP em comunicado.

Na nota, a força de segurança contou ter recebido na segunda-feira, pelas 15:00, uma chamada da Escola Secundária Padre António Vieira dando conta de uma desordem, na Rua Eugénio de Castro Rodrigues, contígua ao estabelecimento.

“Chegados ao local, os polícias da 2.ª Divisão do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, incluindo as equipas da PSP afetas ao Programa Escola Segura, encontraram um aglomerado de pessoas, estando a situação naquele momento calma, conseguindo efetuar diligências no sentido de apurar os factos”, contou a PSP em comunicado.

Os 20 a 25 jovens teriam estado envolvidos numa desordem na Rua Eugénio de Castro e, naquele local, apareceram entretanto três adultos.

“Nesse momento, o grupo de jovens terá sido perseguido por dois dos adultos até ao portão da escola, tendo um deles logrado a entrada no recinto após agredir um dos porteiros”, mas sido barrado antes de entrar no edifício, segundo a polícia.

Durante a recolha de informação através de testemunhas houve “referência à possível existência de um objeto metálico na posse de um dos adultos, o que, até ao final das diligências levadas a cabo pela PSP naquele momento, não se verificou”.

Na segunda-feira, numa mensagem à comunidade escolar, a que a Lusa teve acesso, a diretora do agrupamento de escolas de Alvalade, Dina Paulino, esclareceu que os desacatos verificados foram externos à instituição.

“Reafirmamos o nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos. Mantemos uma comunicação próxima com as autoridades competentes para garantir um ambiente tranquilo e protegido para todos”, escreveu ainda a dirigente, que disse querer tranquilizar todos os alunos, pais e encarregados de educação e demais membros da comunidade escolar.