Em comunicado, a PSP explicou que no dia do desaparecimento, "pelas 23h30, o homem conseguiu contactar com o seu filho, contudo não foi possível recolher as informações necessárias para uma rápida localização".

Assim, foi montado dispositivo de localização, o qual contou com as polícias da Divisão Policial de Sintra, apoiados pela Unidade Especial de Polícia (UEP), através do Grupo Cinotécnico (GOC), Equipa de Operadores de VANT (Drones), Bombeiros locais, vizinhos e familiares.

O desaparecido acabaria por ser localizado "através dos drones, pelas 17h46". Depois de localizado numa zona de "difícil acesso, os Polícias e a assistência médica, só conseguiram chegar ao local pelas 18h23", pode-se ler no comunicado.

Tendo sido transportado para unidade hospitalar para observação, a PSP explicou que o idoso se "encontrava consciente, mas, debilitado".