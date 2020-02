Para o Centro Social de Carvalhosa, que promoveu a atividade, pretendeu-se sensibilizar a sociedade para a ideia de que "os idosos são muito úteis", como disse à Lusa o diretor técnico, José Carlos Coelho.

A manhã já ia alta, por entre a ansiedade de uns e o entusiasmo de outros. Elas e eles, utentes do Centro Social de Carvalhosa, aceleraram nas curvas e contracurvas do kartódromo de Baltar, em Paredes, no distrito do Porto, sob o olhar atento dos instrutores, para que "nada de mal" acontecesse aos anciãos.

Augusta Babo, com quase 90 anos, foi uma das primeiras a sentar-se ao volante do bólide. Sempre sorridente, falou das emoções fortes que sentiu, mas "sem nervosismo".

Assinalando ser natural de Lisboa, disse gostar muito de desporto e de até já ter experimentado andar de todo-o-terreno.

Enquanto isso, os motores já se ouviam na pista, com os monologares guiados, uns mais depressa, outros a ritmo de passeio, pelos idosos que tiveram o privilégio de abrir a pista, aplaudidos a cada passagem pela reta da meta.