Os oito idosos do lar da Associação Social e Cultural de São Nicolau, no Porto, hospitalizados na terça-feira por suspeita de intoxicação por produtos de desinfeção utilizados no espaço, já tiveram alta, disseram hoje fontes hospitalares.

Unidade de cuidados intensivos do Hospital de São João, hospital que enfrentou a pandemia de covid-19, Porto, 18 de maio de 2021. JOSÉ COELHO/LUSA