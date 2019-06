Primeiro os mais novos. Não é o que dizemos habitualmente, mas no encontro de ontem, no ISCTE, em Lisboa, a apresentação de práticas de promoção da igualdade de género no ensino superior foi feita numa primeira instância por projetos recentes, financiados pelo programa Horizonte 2020 e, numa segunda parte, por instituições que já têm vindo a atuar neste sentido autonomamente.

Lígia Amâncio, coordenadora do SAGE (Systemic Action for Gender Equality; Ação Sistémica para a Igualdade de Género, numa a tradução livre), projeto que promoveu a conferência, abriu o encontro com uma frase que iria ganhar vida ao longo da tarde: “O compromisso com a igualdade de género no ensino superior está a ganhar outra dimensão”.

A investigadora do CIS, Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE, referia-se ao facto de, durante os três anos de realização do projeto, que termina no final de agosto, ter percebido que estavam a ser criadas outras iniciativas a nível nacional com as mesmas preocupações.

Perante uma plateia esmagadoramente feminina, como salientou o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, que esteve presente na sessão de abertura — apenas cinco das 25 pessoas a assistir eram homens —, foram expostos exemplos de práticas que estão a ser implementadas em instituições do ensino superior em Portugal.

Mais do que recomendações teóricas e de cartas de princípios, que também foram valorizadas, o que se procura neste momento, concordaram todos os oradores, é a disseminação de procedimentos práticos que possam ser utilizados por qualquer instituição.

E assim foi. Representantes do ISCTE, do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa, da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, e do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra falaram dos planos para a igualdade de género que estão a ser criados, aprovados e implementados nas suas instituições.

Da burocracia aos fraldários: Algumas das práticas mais comuns

Uma das medidas mais referidas pelos projetos é a da recolha e sistematização de dados e estatísticas sobre a demografia das instituições, ao nível dos estudantes, dos docentes e do corpo não docente.