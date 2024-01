A marca sueca IKEA colocou nas ruas uma campanha publicitária que faz referência à Operação Influencer, que levou à demissão de António Costa e à queda do Governo.

Os novos cartazes partilhados nas redes sociais promovem uma estante com referência aos envelopes com mais de 75 mil euros em dinheiro descobertos no escritório de Vítor Escária, na altura chefe de gabinete de António Costa.

Lembra-se que o dinheiro estava escondido em vários locais, nomeadamente estantes, do escritório de Vítor Escária, na residência oficial do primeiro-ministro onde foram feitas buscas.

Os mupis foram fotografados em vários pontos do país e promovem uma estante com o texto "Boa para guardar livros. Ou 75.800€".

A campanha já se tornou viral nas redes sociais durante as últimas horas e motivou as mais diversas reações que podem ser vistas aqui: