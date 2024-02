“É importante começar por dizer que isso é uma imputação completamente falsa, o financiamento partidário como sabem tem legislação própria”, afirmou o liberal, depois da líder do BE, Mariana Mortágua, ter dito no sábado que um dos aspetos da “cavalgada da direita” e da “mutação política” destas eleições são os “rios de dinheiro que correm de cofres milionários” para partidos como Chega e IL.

Naquele que é o primeiro dia de campanha oficial para as eleições legislativas de 10 de março, e depois de uma visita exterior a uma escola em Azeitão, no distrito de Setúbal, Rui Rocha vincou que o financiamento da IL é transparente e auditado, acrescentando que o financiamento partidário obedece a regras que são iguais para todos.

Rui Rocha ressalvou que o financiamento que interessa à IL é o financiamento dos portugueses para chegar ao fim do mês com mais dinheiro no bolso.

E acrescentou: “Essa é a nossa batalha. Se outros preferem dispersar com outro tipo de imputações falsas é a campanha que querem fazer, no fazemos a campanha da esperança e da confiança”.