De acordo com a Iniciativa Liberal, a quarta edição do tradicional evento da ‘rentrée’ liberal vai começar às 19:00 deste na Praça do Mar, em Quarteira, distrito de Faro.

O evento vai para a sua quarta edição e, de acordo com o partido, contará com “música ao vivo, animação, jantar ao ar livre” e vai ter como “momento alto a intervenção de Rui Rocha”, o presidente do partido.

Este vai ser o quarto ano seguido em que a IL vai fazer a sua ‘rentrée’ política no Algarve, com a tradicional festa “A’gosto da Liberdade”. No ano passado, o evento realizou-se em Armação de Pêra, depois de já ter passado por Albufeira e Portimão.

O partido junta-se ao lote de forças políticas que escolheram a região algarvia para marcar o regresso aos trabalhos – também o PSD, na habitual Festa do Pontal, e o Chega, com um jantar em Olhão, fizeram a sua ‘rentrée’ no sul do país.

A Iniciativa Liberal tem utilizado esta ‘rentrée’ política para definir objetivos para o ano político. No ano passado, em Armação de Pêra, Rui Rocha tinha apresentado 10 compromissos para a próxima década, que incluíam setores como a água e agricultura, ambiente e energia, educação ou saúde.