Na segunda votação, ambas as propostas voltaram a não conseguir alcançar a maioria qualificada de dois terços necessária à sua aprovação.

Com este resultado, os trabalhos do primeiro dia encerraram mais cedo, uma vez que, após o jantar, estava prevista a discussão e votação das propostas de alteração ao texto que tivessem sido aprovadas.

Na segunda votação, e de acordo com os resultados anunciados pela mesa da VIII Convenção Nacional da IL, a proposta afeta à direção alcançou 319 votos a favor, 144 contra, 51 abstenções e 28 votos não expressos, ou seja, 58,86%, o que não permitiu alcançar os dois terços necessários à sua aprovação.

Já a proposta de “Estatutos + Liberais”, subscrita pela oposição interna, entre os quais o fundador da IL Miguel Ferreira da Silva e o ex-candidato presidencial Tiago Mayan Gonçalves, obteve 55 votos a favor (28,60%), 318 votos contra, 51 abstenções a 18 votos não expressos.

Os trabalhos da reunião magna terminam no domingo, em Santa Maria da Feira (Aveiro), com a discussão do programa político e o discurso de encerramento do presidente do partido, Rui Rocha.