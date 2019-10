De acordo com o IPMA, as duas ilhas do grupo oriental vão estar sob aviso laranja entre as 05:00 e as 14:00 de hoje devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros e possibilidade de trovoadas.

O IPMA emitiu ainda para o grupo oriental um aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 80 quilómetros por hora entre as 03:00 e as 12:00 de hoje.

As ilhas das Flores e do Corvo, no grupo ocidental dos Açores, também estão sob aviso amarelo entre as 06:00 de hoje e as 06:00 de sábado devido à agitação marítima.

Segundo o IPMA aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo é o terceiro de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no grupo ocidental períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros, possibilidade de trovoadas e vento nordeste bonançoso, tornando-se forte com rajadas até 80 quilómetros por hora.