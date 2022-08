À Lusa, fonte da Associação de Comerciantes do Porto esclareceu hoje que neste concurso, publicado em Diário da República, a poupança energética foi uma "preocupação" tida em conta, refletindo-se na exigência da utilização de "micro lâmpadas LED de baixo consumo".

"Neste momento, ainda estamos a avaliar o horário em que [as iluminações] vão estar em funcionamento, mas será sempre definido em articulação com a Câmara do Porto", observou a associação, garantindo que vão existir alterações no horário de funcionamento das iluminações de Natal, tendo em conta a crise enérgica atual.

O concurso de aluguer de iluminações decorativas, infraestruturas elétricas e árvore de Natal tem um preço base de 420 mil euros e visa "dar continuidade a uma tradição" que assume particular importância na retoma da atividade económica da cidade e no comércio tradicional, e que devido à pandemia da covid-19 sofreu várias "restrições e limitações".

"Fruto de um protocolo que estabelecemos com a Câmara do Porto podemos fazer com que mais de 700 suportes aéreos, laterais e iluminação dos troncos das árvores pudessem ser implementados", afirmou.

Este ano, a iluminação de Natal vai abranger mais de 80 ruas, praças e jardins da cidade do Porto, sendo que os critérios para a seleção das mesmas estão relacionados com o "maior número de comércio tradicional e de maior interesse".

Já a tradicional árvore, que todos os anos é instalada na Praça General Humberto Delgado, em frente à Câmara Municipal do Porto, tem como requisitos mínimos ser "superior a 30 metros de cumprimento e largura de 15 metros", proporções "ligeiramente maiores do que nos últimos anos".

À associação referiu ainda que "falta a confirmação" das ruas que, fruto dos condicionamentos provocados pela construção da Linha Rosa da Metro do Porto, vão "estar bloqueadas", informação que só deverá ser confirmada em setembro.

"Em alguns sítios podem vir a ser instaladas iluminações, noutros não por causa dos estaleiros de obra", acrescentou.

De acordo com o anúncio, os candidatos têm até 66 dias, a contar da data da publicação, para apresentarem as propostas.