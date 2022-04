Foram divulgadas imagens relativas à morte de Halyna Hutchins, conta o The Guardian. Em causa estão pedidos dos meios de comunicação social, atendidos pelas autoridades de Santa Fé.

As filmagens em questão mostram o ator Alec Baldwin a praticar repetidamente com o seu revólver no cenário de "Rust", no mesmo dia em que uma bala foi disparada. Outras imagens incluem as cenas caóticas pouco depois do disparo, com pessoas a tratar os feridos.

Os ficheiros divulgados incluem também entrevistas da polícia com Baldwin e o realizador do filme, Joel Souza, que estava a ser tratado no hospital depois de também ter sido ferido durante o incidente em o Bonanza Creek, situado perto de Santa Fé.

Outros clipes mostram polícias a chegar ao cenário do filme para conduzir entrevistas com membros da equipa de produção e dirigindo-se a Baldwin, que lhes diz que era a "pessoa que tinha a arma em cena".

A 21 de outubro de 2021, o ator norte-americano Alec Baldwin manuseava um revólver enquanto trabalhava numa cena com a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

A arma foi apresentada como inofensiva, porque deveria conter apenas munições falsas, mas o tiro foi disparado e feriu mortalmente a cineasta de 42 anos.

Numa entrevista ao canal de televisão ABC, Alec Baldwin disse que não se sentia culpado nem mesmo “responsável” pela morte de Halyna Hutchins, assegurando que a diretora de fotografia havia pedido que ele apontasse o revólver na sua direção, alegadamente completamente parado.

Recentemente, a produtora do filme foi multada em 136.793 dólares (cerca de 126 mil euros), uma vez que foi considerado que "houve várias falhas de gestão e evidências mais do que suficientes para sugerir que, se as práticas padrão da indústria fossem seguidas, o tiro fatal de Halyna Hutchins e o ferimento grave de Joel Souza não teriam ocorrido".