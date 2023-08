Segundo declarações do capitão Marco Ferreira, do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, o Itinerário Complementar 8 está cortado desde o seu início em Perdigão até ao nó do Peral. Está ainda interdito ao trânsito desde o nó das Moitas até ao acesso da A23.

A Estrada Nacional 241 está também cortada ao trânsito entre a rotunda do Centro de Ciência Viva das Florestas em Proença-a-Nova até à localidade de Espinho Pequeno.

Por último, a Estrada Municipal 545 está também interdita à circulação rodoviária entre a localidade de Rabacinas e Monte da Senhora.

Todas estas vias de comunicação são no concelho de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

Às 14:05, o incêndio mobilizava 1.103 operacionais, apoiados por 361 veículos e 16 meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil.

Segundo o comandante Mário Silvestre, da Autoridade nacional de Emergência e Proteção Civil, a operação no terreno conta agora com dois meios aéreos que foram movimentados ao abrigo do acordo bilateral Portugal-Espanha.