O alerta foi dado pelas 19:51, para um incêndio em Nogueira e Silva Escura, concelho da Maia. Fonte dos Bombeiros de Moreira da Maia referiu à Lusa que os meios foram enviados para o local, devido a um incêndio numa fábrica de tintas.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto confirmou à Lusa que os moradores de várias habitações ao redor da fábrica foram retirados de casa pelo serviço municipal da Proteção Civil da Maia. O acesso à fábrica, que fica próxima de habitações, foi também condicionado pela GNR.

O incêndio foi dado como dominado pelas 21:50, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil. Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto disse à Lusa que o incêndio foi dado como dominado sem registo de feridos, estando no local, a essa hora, 93 operacionais, apoiados por 34 viaturas.