De acordo com a informação disponível no site da Proteção Civil, às 21h20, estavam no local a combater as chamas 66 operacionais, apoiados por 20 veículos, com o alerta a ser dado às 18h48.

Um supermercado da marca Lidl teve de ser evacuado devido à proximidade das chamas que lavram num terreno pertencente à Marinha e que, aparentemente, tem estado abandonado.

De acordo com a SIC Notícias, a estrada que liga Linda-a-Velha a Algés está, neste momento, cortada. À TSF, a vereadora da Proteção Civil de Oeiras, Joana Batista, afirmou que o fogo já está controlado.