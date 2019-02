O balanço de mortos no incêndio ocorrido hoje após um acidente de comboio na estação central do Cairo subiu para 20 e outras 40 pessoas ficaram feridas, segundo fontes médicas e de resgate egípcias.

As autoridades que gerem a ferrovia disseram que um comboio sofreu um acidente na estação e depois houve uma explosão do seu tanque de combustível.

"Toda a gente começou a correr, mas muitas pessoas morreram depois de a carruagem explodir", disse Mina Ghaly à agência Reuters.

O chefe do hospital da ferrovia do Cairo, Mohammed Said, disse que o número de mortos ainda poderá aumentar.

O local ficou coberto por uma nuvem negra de fumo.

O diário egípcio Al-Ahram referiu também que o comboio se acidentou e o tanque de combustível explodiu, causando o incêndio, mas os detalhes ainda não foram todos confirmados.

O Procurador-Geral do país, Nabil Sadek, enviou uma equipa de investigadores para a estação de comboio de Ramsis, no centro do Cairo, para investigar as causas do incidente.

*Com agências

[Última atualização às 10h37]